Рубль удерживает позиции: прогноз аналитика на среднесрочную перспективу

Сейчас поддержку курсу рубля оказывают стабильные продажи валютной выручки экспортерами, снижение спроса на импорт и жесткость денежно-кредитных условий. Усиление геополитической напряженности и туристический сезон могут негативно влиять на курс рубля, но быстрого ослабления российской валюты не будет, заявил РИАМО директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Рубль укрепился за минувшую неделю на 1,6% в паре с долларом США, курс опустился ниже 79 USD/RUB впервые с мая 2023 года, отмечает он. К юаню российская валюта подорожала на 1,1%.

«Поддержку курсу оказывают стабильные продажи валютной выручки экспортерами, снижение спроса на импорт и жесткость денежно-кредитных условий. Усиление геополитической напряженности может негативно сказаться на рубле, а возобновление туристических поездок в летние месяцы подтолкнет спрос на иностранную валюту. Впрочем, это не спровоцирует быстрое ослабление рубля, но скорее вернет курс в диапазон 80–85 за доллар США в среднесрочной перспективе», — считает Брагин.

В среду Минфин объявил параметры валютных операций по бюджетному правилу в период с 6 июня. Объемы покупок иностранной валюты и золота сократятся до 1,5 млрд руб. в день, что окажет частичную поддержку курсу рубля, говорит аналитик.

С 13 мая по 5 июня Минфин покупал валюту и золото по 2,3 млрд рублей в день.