Рубль незначительно ослаб к доллару на фоне нового курса ЦБ на 6 июня

сегодня в 21:38

Центробанк России (ЦБ) незначительно повысил доллар по отношению к рублю на 6 июня 2025 года. Так, американская валюта будет стоить чуть больше 79 рублей, говорится на официальном сайте Банка России .

По итогам суток доллар прибавит 0,6247 рубля и будет оцениваться в 79,1272 рубля против 78,5025 рубля днем ранее.

Евро также незначительно подрастет. 5 июня стоимость европейской валюты оценивалась в 89,3108 рубля, а 6 июня она будет стоить 90,6635 рубля.

Стоимость китайского юаня перевалит за 11 рублей. Валюта прибавит к своему текущему значению 0,1523 рубля и будет стоить 11,0208 рубля.