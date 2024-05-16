RT: Китай распродает долговые бумаги США на фоне снижения их стоимости

Китайские власти продолжают распродавать американские государственные облигации на фоне снижения их стоимости и ухудшения торговых отношений с США, пишет RT со ссылкой на последние данные Минфина Соединенных Штатов.

Журналисты указывают, что объем китайских инвестиций в ценные бумаги США впервые с весны с 2009 года упали почти до 767 млрд долларов. Пекин опасается неустойчивости американских госфинансов, так как траты Вашингтона на обслуживание госдолга занимают одну из крупнейших статей расходов страны.

Еще одним «тревожным звоночком» стала блокировка части российских золотовалютных резервов со стороны Запада.

Теперь КНР переводит свои средства в более надежные активы, одним из которых является золото, из-за растущих рисков.