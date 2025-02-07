РСХБ снизил ставки по вкладам за неделю до заседания ЦБ по ключевой ставке

Россельхозбанк (РСХБ) с 7 февраля пересмотрел условия размещения средств на депозите «Свой вклад», снизив максимальные процентные ставки на 0,5 процентных пункта. Это произошло за неделю до заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщается на сайте банка.

Теперь максимальная ставка 22,5% годовых доступна по депозиту «Свой вклад» на сроках 3 месяца и полгода при условии капитализации процентов для новых клиентов, у которых не было вкладов и накопительных счетов в банке предыдущие 30 дней. На других сроках ставки не изменились.

Для текущих клиентов ставки по этому вкладу на аналогичные сроки составят 19,8% и 20,8% годовых соответственно.

Кроме того, с ежемесячной выплатой процентов, а также с пополнением и расходными операциями ставки будут ниже. Минимальная сумма вложений составляет 5 тыс. рублей.

14 февраля состоится заседание совета директоров Банка России, по результатам которого регулятор объявит ключевую ставку как минимум на ближайший месяц. В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 21% годовых. Какие прогнозы дают аналитики, читайте в материале РИАМО.