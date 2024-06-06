Рост московских обрабатывающих отраслей промышленности составил 18,1%

В течение первых 4 месяцев 2024 года московские обрабатывающие компании нарастили выпуск собственной продукции на 18,1% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Всего в Москве работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся 725 тыс. человек.

«Локомотив московской промышленности — предприятия обрабатывающих отраслей. За первые четыре месяца этого года они увеличили выпуск на 18,1%. В частности, выросло производство товаров первой необходимости — продуктов питания, бумажных изделий, моющих средств, а также приоритетной высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медизделий», — рассказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что стабильный устойчивый рост свидетельствует об успешной экономической политике и стратегии развития столицы, реализуемой городом под руководством мэра Сергея Собянина.

Рост промпроизводства в Москве происходит за счет активного использования инноваций, позволяющих сокращать траты и улучшать качество выпускаемой продукции. Треть городских предприятий являются высокотехнологичными. На них применяют искусственный интеллект, роботизированные системы и автоматизированные линии.

На одного сотрудника средняя выручка высокотехнологичных производств столицы составляет 8 млн рублей — в 2,7 раза больше, чем в других отраслях.

Еще одним драйвером роста является кооперация. В Москве применяют кластерный подход к развитию промышленности.

«В Москве уже действуют четыре межотраслевых кластера, объединяющих 140 ведущих производителей разных направлений: фармкластер, кластер электромобилестроения, кластер фотоники и микроэлектроники, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем. На этих предприятиях работают более 24 тысяч сотрудников, а выручка в 2023 году составила более 285 миллиардов рублей. Кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что благодаря кластерам появляется возможность снижать транспортные издержки и обмениваться технологиями.

Московским компаниям доступны более 20 системных городских мер поддержки, среди которых есть как финансовые, так и нефинансовые инструменты. В прошлом году поддержкой воспользовались 800 компаний.

Одна из ключевых мер — льготные инвесткредиты. В 2023 году столичным компаниям одобрили финподдержку на общую сумму 105 млрд рублей.

Также компаниям предоставляют льготные займы. В прошлом году компании получили свыше 1,2 млрд рублей. Средства направили на внедрение новых технологий, расширение экспорта и модернизацию оборудования.

Еще одной мерой поддержки являются офсетные контракты — их заключили уже 19 на общую сумму свыше 349 млрд рублей. Благодаря этому появится более 6,5 тыс. рабочих мест. В рамках масштабных инвестиционных проектов столица предоставляет участки для строительства производств по ставке 1 рубль в год.

Промпредприятия Москвы могут воспользоваться инструментами нацпроекта «Производительность труда». Он позволяет повышать эффективность работы и улучшать экономические показатели за счет оптимизации процессов производства.