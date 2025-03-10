Рост курсов доллара и евро ожидается в России в апреле

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что после зимнего спада в России ожидается рост курсов иностранных валют. Это произойдет в апреле, сообщает Газета.ru .

Экономист напомнил, что зимой доллар упал до 85 рублей, евро стоил около 90 рублей.

«В апреле ждем от 90 рублей за доллар, от 94 рубля за евро и ближе к 12,3 рубля за юань», — заявил Зельцер.

По его словам, курсы иностранных валют могут стать еще чуть выше.

При этом откат рубля, по прогнозу экономиста, скоро завершится. Курс российской валюты зависит от баланса экспорта и импорта, геополитических рисков, бюджетного механизма. Однако рубль может ослабнуть в случае обострения конфликта на Украине, добавил он.