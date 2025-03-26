Росстат сообщил о росте выпуска золота в стране

Выпуск золота в РФ в феврале вырос на 9,1%

Россия в феврале 2025 года увеличила производство золота всех видом на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

При этом за месяц уровень вырос сразу на 69,1%. Показатели января и февраля 2025 года стали выше аналогичных результатов, полученных годом ранее.

При этом Росстат не приводит точные данные по выпуску драгметалла.

Ранее российский эксперт Артур Мейнхард в интервью РИАМО рассказал о выгодах приобретения валюты и золота.