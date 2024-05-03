Росстат хочет усилить наблюдение за расходами россиян

На портале госзакупок служба разместила заказ на контракт на выполнение научно-исследовательской работы по данной теме. Он оценен в 6 млн рублей.

В работе должно быть предусмотрено внедрение интегрированной системы сбора информации о расходах жителей страны. Так, большие объемы данных о покупках собираются торговыми сетями и аккумулируются в платежных системах банков. Данную информацию потенциально можно применять для обогащения данных, которые собираются в рамках выборочного наблюдения.

Кроме того, нужно повысить точность измерений домохозяйств с высокими доходами и работать с многодетными семьями в стране.