Российскую нефть ESPO начали продавать в КНР с премией впервые с 2022 года

Нефть ESPO из России впервые за 2,5 года начали продавать в Китае с премией. Она достигла 0,7 доллара за баррель к эталону Dubai, сообщает РБК .

Подобная ситуация, когда нефть ESPO торговалась в КНР с премией, была типична для 2022 года. Однако в последнее время она не повторялась, фиксировался дисконт.

При этом ранее премия на ESPO уже наблюдалась по отношению к бенчмарку Brent. Для китайского рынка она составляла 0,2–0,5 доллара на базисе DES. Такая премия наблюдалась впервые с ноября прошлого года.

Изменения есть и на базисе FOB Козьмино, откуда отправляются партии ESPO. Там марка все еще продается с дисконтом, но показатель сократился к предыдущей неделе и составил 1,9 доллара за баррель.

Положительные изменения на китайском рынке связаны с высоким спросом со стороны местных НПЗ. При этом эксперты считают, что премия не будет удерживаться длительное время.

Ранее стало известно, что Россия нарастила нефтегазовые доходы на 32% за 10 месяцев 2024 года. Они достигли 9,539 трлн рублей.