Российское вино может появиться в ресторанах Дубая

В ближайшее время вино отечественного производства может появиться в российских ресторанах, работающих на территории Дубая, об этом сообщили в компании «Абрау-Дюрсо», пишет РИА Новости .

Сеть ресторанов Аркадия Новикова «Сыроварня» входит в число заведений, которые ведут переговоры о поставках российского вина в Дубай. О датах, когда это может произойти, пока не сообщается.

Известно, что компания Simple также интересуется выходом на дубайский рынок. Массовый покупатель знает компанию по водке «Онегин». Ресторанный эксперт Александр Сысоев считает, что в Дубае также может появиться российская минеральная вода Nedra.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на игристое вино, что, в свою очередь, положительно повлияло на производство данного вида алкоголя.