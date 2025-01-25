Роскачество: производство игристого вина выросло в РФ в 2024 году

В Роскачестве рассказали, что резкое увеличение спроса на игристые вина в прошлом году привело к повышению объема их производства не только на юге страны, сообщает РИА Новости .

По словам директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции, главы «Винного гида России» Олеси Латышевой, производство выросло и в невиноградарских субъектах РФ. Игристое делают на предприятиях «вторичного виноделия», которые находятся в крупных городах, куда вино наливом доставляется с юга России, а не приходит морским путем из-за рубежа.

За прошлый год в Подмосковье производство игристого увеличилось на 242%, до 7 млн литров, в Санкт-Петербурге — на 18,2%, до 20 млн литров.

При этом в топе по производству винодельческой продукции, как добавили в Роскачестве, находятся Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Всего они произвели свыше 90% об общего объема тихих вин в РФ (свыше 293 млн литров) и около 81% от произведенного объема игристого (более 142 млн литров).

«На четыре кубанские компании: „Абрау-Дюрсо“, „Кубань-Вино“, „Союз-Вино“ и „Фанагория“ суммарно приходится, по нашим оценкам, более половины всего объема производства российских игристых вин», — уточнила Латышева.

Она отметила, что все указанные производства наращивали объемы в 2024 году двузначными темпами.