Российский ЦБ представил список из 13 системно значимых банков
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Центробанк РФ представил перечень системно значимых кредитных организаций. Он состоит из 13 финансовых учреждений, сообщается на сайте Банка России.
Список состоит из системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится порядка 79% совокупных активов отечественного банковского сектора.
В перечне представлены 13 финансовых учреждений. Так, первые три строчки занимают ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк. Также системно значимыми ЦБ признал ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк и др.
Системно значимыми кредитными организациями называют крупнейшие банки государства, которые влияют на устойчивость банковской системы. Их потенциальное банкротство может вызвать нарушение финансовой стабильности в стране.
Ранее стало известно, что ЦБ РФ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян. Такую работу организации могут проводить с помощью платформы или системы счет-скоринга от компании «Блумтех».