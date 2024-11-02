Российский ЦБ представил список из 13 системно значимых банков

сегодня в 13:35

Центробанк РФ представил перечень системно значимых кредитных организаций. Он состоит из 13 финансовых учреждений, сообщается на сайте Банка России .

Список состоит из системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится порядка 79% совокупных активов отечественного банковского сектора.

В перечне представлены 13 финансовых учреждений. Так, первые три строчки занимают ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Совкомбанк. Также системно значимыми ЦБ признал ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк и др.

Системно значимыми кредитными организациями называют крупнейшие банки государства, которые влияют на устойчивость банковской системы. Их потенциальное банкротство может вызвать нарушение финансовой стабильности в стране.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ разрешил банкам вместе оценивать долговую нагрузку россиян. Такую работу организации могут проводить с помощью платформы или системы счет-скоринга от компании «Блумтех».