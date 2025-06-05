Российский рынок цифровых книг вырос на 37%

В прошлом году российский рынок цифровых книг увеличился на 37% — до 19,72 млрд рублей. От всего книжного рынка этот сегмент составил 15,6%, сообщает газета «Ведомости» .

Существенно рыночную долю нарастил сервис «Яндекс книги» (в 2,9 раза) и занял вторую строчку рейтинга. Лидером по-прежнему является компания «Литрес».

С третьего по шестое место заняли платформы самиздата, где авторы могут публиковаться по собственному желанию. На них пришлось 27% рынка. Седьмое место заняла платформа МТС «Строки».

Фактором роста книжного рынка можно считать подписную модель контента, а другим очевидным драйвером — сервис аудиокниг. Ожидается, что в этом году рынок цифровых книг продолжит расти.

Ранее автор детских книг, литературный критик, эксперт по детской литературе Ирина Лисова заявила, что чтение бумажных книг навсегда останется для общества чем-то вроде «культа». По ее словам, когда человек читает электронную книгу со смартфона или планшета, у него есть некоторое ощущение отстраненности от процесса.