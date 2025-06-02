Это культ: писатель ответила, почему цифровые книги никогда не заменят бумажные

«Когда мы читаем электронную книгу со смартфона или планшета, все-таки у нас есть некоторое ощущение отстраненности от процесса, ведь с этого же устройства мы просматриваем новости, видео, проводим время в играх. То есть цифровой вариант не воспринимается нами, как некий культовый объект», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Бумажный носитель, наоборот, создает у человека ощущение того, что в руках у него находится предмет целого культа чтения. Затем человек настраивается и действительно ощущает, что читает.

Более того, в прелести чтения бумажных книг есть и психологический аспект, добавила критик. Перелистывание страниц, их аромат, образы, которые создал автор, возникающие из черных символов, все эти элементы действуют на воображение. Таким образом, бумажный носитель обеспечивает полное погружение в ритуал чтения в отличие от цифровой книги.