Российский экспорт страдает из-за нехватки иностранной валюты

У компаний из РФ, которые экспортируют продукцию за границу, наблюдаются серьезные неприятности из-за проблем с ликвидностью. Они образовались из-за задержек платежей от банков других государств, которые не хотят оказаться под санкциями Соединенных Штатов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на материал Bloomberg.

Пять источников в крупных нефтегазовых компаниях рассказали, что планировать траты российским компаниям уже непросто. Деньги приходят непредсказуемо, финансовые потоки приходится отслеживать вручную, что затрудняет работу.

Представителям компаний-экспортеров из РФ приходится почти каждые сутки связываться с банками других стран. Они должны убедить их в том, что определенный денежный перевод не нарушает международные санкции.

Инвестиционный директор Astra Asset Management Дмитрий Полевой сказал, что проблемы с платежами вызывают увеличение транзакционных издержек. Из-за этого курс рубля волатильный и растет инфляция.

Ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что у России появился конкурент по экспорту природного газа в Китай — Казахстан. Он планирует построить новый газопровод в страну.