Российский бизнес может остаться без льготных кредитов

Российское правительство рассматривает возможность отказа от выдачи новых льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, сообщила Lenta.ru со ссылкой на «Ведомости» .

Основная причина, по которой субъекты малого и среднего предпринимательства могут остаться без займов, — увеличение стоимости субсидий для государственного бюджета из-за роста ключевой ставки.

Если новые кредиты перестанут выдавать, то государство будет субсидировать только те займы, которые уже были взяты. На их финансирование из госбюджета с 2025 по 2030 год выделят 150 млрд рублей. В случае, если выдача кредитов малому и среднему бизнесу продолжится, к этой сумме добавится еще 220 млрд рублей.

Сейчас субсидирование займов для малого и среднего бизнеса работает по следующему алгоритму: из государственного бюджета банкам возмещается разница между ключевой ставкой Центрального банка, сниженной на пять процентов. После того, как ее повысили до 18%, размер субсидии по процентным платежам составит 13%. Поэтому финансовые учреждения меньше заинтересованы в выдаче новых кредитов, поскольку в этом случае риски по займу не покрываются.

Ранее прошло очередное заседание Центробанка России. Ключевая ставка 26 июля увеличилась с 16% до 18%.