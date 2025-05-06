Российский агрохолдинг создал высокотехнологичные тележки для теплиц

Российский агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», являющийся одним из ведущих производителей овощей защищенного грунта в стране, продолжает активно внедрять инновационные решения в свои технологические процессы. В рамках своей стратегии импортозамещения и повышения эффективности работы, компания разработала и начала использовать собственные гидравлические подъемные тележки ножничного типа в тепличном комплексе «Подмосковье» в Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Это оборудование значительно облегчает работу овощеводов, особенно при уходе и выращивании томатов, высота которых в тепличных блоках может достигать нескольких метров. Гидравлические подъемники позволяют специалистам получать доступ к спелым плодам, а также осуществлять регулярный уход за растениями. Начиная с 2022 года, такие тележки используются на ряду с иностранными и российскими аналогами, что свидетельствует о технологическом развитии компании.

На сегодняшний день «ЭКО-культура» выпустила свыше 550 единиц собственной техники, которая уже работает в 13 тепличных комплексах, в том числе в Московской области. Такие тележки востребованы не только для сбора урожая — они активно применяются в ежедневных операциях, связанных с уходом за овощными культурами. В компании отмечают, что разработка и производство такого оборудования — часть их комплексной стратегии по созданию высокотехнологичных тепличных предприятий. Современное оборудование объединяет лучшие практики российского и европейского опыта, обеспечивая работу на высотах до 5,5 м.

«Мы не просто выращиваем овощи — мы разрабатываем технологии, автоматизируем процессы и создаем эффективную инфраструктуру для всей отрасли растениеводства», — подчеркнули сотрудники предприятия.

Компания планирует продолжить расширять свои производственные мощности, реализуя масштабную инвестиционную программу по созданию современных тепличных комплексов по всей России. В ближайших планах — строительство собственного селекционно-семеноводческого центра и участие в национальном проекте «Производительность труда», где внедряются методики бережливого производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.