Российские регионы получат более 12,4 млрд руб на льготы по оплате ЖКУ

Для реализации программы по оказанию социальной помощи при оплате ЖКУ ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан российские регионы получат более 12,4 млрд рублей, об этом сообщает правительство России .

В настоящее время в России льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг в размере до 50% имеют право получить ветераны, лица с инвалидностью, а также граждане, пострадавшие в радиационных или техногенных катастрофах.

Чтобы у регионов была возможность реализовать социальную поддержку уязвимых категорий населения, российское правительство направит им более 12,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что еще одной категорией граждан, которым государство и регионы оказывают ряд льготных услуг, являются бойцы СВО и их семьи. Спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов на заседании в областном парламенте подчеркнул, что меры поддержки для этой категории россиян нужно совершенствовать, и это остается приоритетом.