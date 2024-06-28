Российские пекарни наращивают объемы производства замороженных полуфабрикатов

По итогам января-мая 2024 года многие хлебопеки в России нарастили выпуск замороженных полуфабрикатов на 32%, сообщает « Коммерсантъ ».

По словам президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова, полуфабрикаты помогают существенно расширить географию поставок благодаря длительному сроку годности. Также это позволяет сэкономить на логистике, с издержками из-за которой в последние годы столкнулись многие хлебопеки.

Так, например, Владимирский хлебокомбинат, один из крупных региональных предприятий, в 2023 году увеличил продажи замороженных полуфабрикатов на 27%, до 375 млн руб. В то же время продажи батонов у данного предприятия за этот период выросли всего на 3,5%, до 993 млн руб. Реализация других сортов готового хлеба и вовсе сократилась на 8,12%, до 463 млн руб.

Такая же ситуация, как во Владимире, складывается и на других предприятиях этой отрасли по всей стране.

Спрос на замороженные полуфабрикаты обеспечивают ритейлеры, которые увеличили число пекарен в своих магазинах в пять-семь раз, сокращая издержки. Как отметил директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов, полуфабрикаты имеют конкурентное преимущество, тогда как непроданный хлеб приходится утилизировать.

По подсчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), доля свежей выпечки в обороте среднего супермаркета составляет около 2–3%.