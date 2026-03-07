Российские мужчины разорятся на букетах цветов 8 марта

В среднем российские мужчины потратят на букеты цветов к 8 марта 4 тыс рублей

Мужчины в России перед 8 марта покупали букеты цветов в среднем за 4 076 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полученное исследование банка «Русский Стандарт».

Мужчины чаще всего покупают цветы в онлайн-магазинах. Они отдают предпочтения тем из них, которые предоставляют удобную доставку. Интерес к покупке букетов в Сети растет с каждым годом.

Доля онлайн-продаж перед 8 марта 2026 года составила 78% от суммарного количества платежей в магазинах цветов. В офлайне она была всего 22%.

В прошлом году доля онлайн-продаж составляла 73%. У офлайна она была 27%.

Во время исследования были изучены все покупки по банковским картам перед 8 Марта в категории «Магазины цветов».

