Российские компании взяли паузу в продажах угля в Китай

Несколько российских компаний приостановили поставки угля в Китай. Эксперты связывают это с увеличением сроков доставки и ожиданиями роста цен, сообщает «Коммерсант» .

В обзоре аналитической компании Mysteel указано на несколько факторов, из-за которых сократилась возможность быстрой доставки угля в КНР. Препятствия для экспорта создали неблагоприятная ледовая обстановка, аварии на железной дороге, смерзание угля.

Так, например, в феврале произошли сходы поездов с грузовыми вагонами, которые нарушили поставки в восточном направлении. А на отгрузки из портов Балтики оказало влияние осложнение ледовой обстановки в Финском заливе. Хотя в основном здесь трудности возникли с поставками в Индию и Турцию, но были общие опасения у других покупателей.

Как сказал директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев, рентабельность поставщиков угля относительно невысокая, а увеличение сроков доставки делает заключение новых контрактов менее привлекательным. Поэтому российские компании предпочитают выжидать, откладывая поставки в Китай. Они ждут роста цен на фоне сокращения предложения.

При этом сейчас стоимость угля уже постепенно растет из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Но текущее оживление, вероятно, будет кратковременным. Тем более что перспективы спроса на уголь в Китае ослаблены из-за ожидания снижения потребления угля, а также прогноза более теплой погоды в стране.

По данным Главного таможенного управления, импорт угля Китаем в 2025 году упал на 9,7%, до 490,27 млн тонн.

Ранее китайцы подняли цены на оптоволокно для России. Оно подорожало в 2,5–4 раза.

