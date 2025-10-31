Российские банки на 40% сократили убытки от операционных рисков

Банкам удалось сократить убытки от операционных рисков на 40%, следует из аналитики «Т1 Иннотех». Теперь на каждые 100 рублей прибыли приходится менее 1 рубля потерь, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1,25 рубля, сообщила пресс-служба компании.

Данные «Т1 Иннотех» (входит в ИТ-холдинг Т1), основанные на консолидированной отчетности участников системы ОРИКС, показывают, что по итогам первого полугодия 2025 года соотношение потерь от операционного риска к доходам в российских банках-участниках достигло 0,92% в годовом выражении. Это означает, что с каждой сотни рублей прибыли теряется 92 копейки, что на 40% ниже уровня 2024 года.

«Операционные риски становятся все более волатильными, а их влияние на финансовые результаты банков традиционно велико. Поэтому критично не только анализировать собственные потери, но и сравнивать свои показатели с рынком. Система ОРИКС дает банкам доступ к актуальным данным о реализованных рисках и позволяет оценить свою устойчивость на фоне других участников. Это ключевой инструмент для принятия проактивных решений и минимизации будущих потерь», — отметил заместитель генерального директора «Т1 Иннотех» Андрей Гулидин.

Кроме того, уменьшилась доля наиболее крупных потерь (свыше 7 млн рублей): в 2025 году на них приходится менее 9% от общего объема прямых убытков против 15% в 2024 году. Это свидетельствует о снижении влияния масштабных инцидентов на риск-профиль банков. Тем не менее, уровень концентрации в данной категории остается высоким: свыше половины всех потерь (51%) по-прежнему связаны именно с событиями такого размера. В среднем один банк за полугодие фиксировал около 25 подобных случаев, каждый из которых приводил к ущербу примерно в 32,7 млн рублей.

Основной объем убытков, как и прежде, формируется за счет трех категорий: внешнее мошенничество (59%), сбои в управлении процессами (17%) и нарушения прав клиентов (7%). В совокупности на эти категории приходится более 80% от всех потерь.

Информация по российскому финансовому сектору получена из регуляторных отчетов, предоставленных банками — участниками системы ОРИКС. На платформе ОРИКС обрабатывались данные 14 банков (включая представителей топ-10), начиная с четвертого квартала 2022 года. Безопасность и конфиденциальность данных обеспечиваются средствами защиты информации системы, которые соответствуют требованиям ГОСТ к усиленному уровню.

ОРИКС (включен в реестр российского ПО) — это сервис сравнительной аналитики по операционным рискам от «Т1 Иннотех». С его помощью каждый участник финансового рынка может сравнить собственную статистику убытков от операционного риска с агрегированными показателями по всему банковскому и финансовому сектору или с аналогичными банками и компаниями.