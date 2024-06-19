Россияне ждут ускорения роста потребительских цен

Отчет Банка России показал, что инфляционные ожидания населения в июне прибавили 0,2 процентных пункта по сравнению с показателями мая и достигли 11,9%. Это максимальное значение с февраля текущего года, сообщает «Коммерсант» .

Домохозяйства со сбережениями повысили оценки ожидаемой инфляции с 10% до 10,3%, а респонденты без сбережений снизили показатель — с 13,5% до 13,1%. По словам экономиста Дмитрия Полевого, высокая инфляция в мае — это результат роста цен на бензин, автомобили, туризм и услуги транспорта.

По остальным категориям для средней инфляции цены росли быстрее, чем в апреле, а для медианной — даже чуть медленнее. Поэтому итоги опроса в июне можно объяснить.

«Для июльского решения ЦБ важнее цифры июня-июля и ожидания на будущее», — заключил Полевой.

Центробанк РФ уже в июле планирует рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки до 17–18%. До этого на заседании в июне приняли решение сохранить ее на уровне 16%.