Россияне стали скупать перкуссионные массажеры, чтобы «тапать хомяка»

В РФ отметили повышение спроса на перкуссионные массажеры. Люди начали их скупать, чтобы «тапать хомяка», сообщает Baza .

Криптобиржа Bybit уже анонсировала запуск Hamster Combat на премаркете. Коин можно приобретать и продавать. Скоро может быть и официальный листинг — монета появится на бирже. В соцсетях также пишут, что кто-то смог продать 100 тыс. HMSTR за 5,8 тыс. долларов, поэтому появилось много мемов с увольнениями из-за «хомяка».

По словам представителя одного из крупнейших маркетплейсов, спрос на массажеры в прошлом месяце по сравнению с концом весны вырос почти в 3 раза — на 179%. Обычно им разминают мышцы, но в описаниях продавцы особо отмечают, что устройство помогает прокачивать «хомяка» в популярной игре.

Суть этой игры: быстро нажимать пальцем — «тапать» — на изображение. За клик пользователь получает внутриигровую валюту, которая, по обещаниям создателей, превратится в реальную, поэтому самые крутые смогут заработать.

Ранее экономист, юрист, член московского регионального отделения, заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) «Деловой России»Алексей Хижняк сообщил РИАМО, что сказка про баснословные богатства останется сказкой. Задача пампера — создать иллюзию быстрого роста, чтобы неопытные трейдеры скорее инвестировали в цифровую валюту.