Экономист рассказал, кто действительно сможет заработать на «хомяке»

В последние месяцы видно повышенное внимание пользователей к проекту Hamster Combat, который для многих стал иллюзорной возможностью «быстро разбогатеть», сообщил РИАМО экономист, юрист, член московского регионального отделения «Деловой России», заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк.

Криптобиржа Bybit анонсировала запуск Hamster Combat на премаркете. Коин уже можно покупать и продавать. В ближайшее время может состояться официальный листинг — монета появится на бирже. В соцсетях распространяют информацию, что кто-то смог продать 100 000 HMSTR за 5,8 тыс. долларов. В связи с этим появилось много мемов с увольнениями из-за «хомяка».

По словам экономиста, стремление к «халяве» практически заложено в культурном коде, ведь, согласно статистике, более 25% жителей России хотя бы раз в год играют в лотерею. При этом хотя бы раз в жизни попытали удачи около 74% россиян, а, по другим данным, — около 90%.

«В случае с „хомяком“ я, наверное, разочарую большинство читателей <...>. Но все же сказка про баснословные богатства останется сказкой. Проект выходит на премаркет, все ждут запуска новой криптомонеты, однако что обычно происходит в случае выхода новых криптовалют? Резкий скачок актуальной цены на криптовалюту — это часто результат работы „быка“ или пампера. Это представитель или игрок рынка с большим количеством актива, который моментально скупает ордера на продажу, стимулируя рост курса до максимальных значений», — сказал Хижняк.

Задача пампера — создать иллюзию стремительного роста, чтобы неопытные трейдеры как можно быстрее инвестировали в коин. После этого на самом пике активности создается искусственный обвал и сброс монет, что сводит курс к минимуму.

«То есть на этом, конечно, кто-то заработает. Но этот „кто-то“ понимает это уже сейчас. Все остальные лишь поймают „иллюзию успеха“ в моменте, но навряд ли смогут сказать, что стали обладателями миллионов рублей», — заключил эксперт.