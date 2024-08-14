Россияне стали массово покупать кофемашины

Продажи кофемашин в России выросли на 35% в первом полугодии 2024 г

Граждане России стали массово покупать кофемашины. Продажи этой бытовой техники в первом полугодии 2024 года выросли на 35% и достигли 1,1 млн единиц, сообщает «Прайм» .

По информации магазина «М.Видео-Эльдорадо», ритейлеры продали кофемашин на сумму 15,9 млрд рублей. Это на 44% больше, чем за этот же период в 2023 году, пишут «Ведомости».

При этом средняя цена кофемашин выросла на 10% и достигла около 40 тыс. рублей. Лидером продаж оказалась компания Delonghi. Также в список самых популярных марок вошли Krups, Philips, Polaris и Thomson.

Ранее сотрудники ФАС предложили крупным российским торговым сетям самостоятельно ввести ограничения на стоимость и наценки. Они должны коснуться бытовой техники и электроники.