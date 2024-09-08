сегодня в 17:48

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на Бали

С января по июнь текущего года Франция, Индонезия, ОАЭ, Кипр и Испания стали наиболее востребованными странами для покупки недвижимости у россиян, сообщает РБК .

Гендиректор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева отметила, что благодаря владению недвижимости граждане РФ имеют юридические основания получить разрешение различного статуса на пребывание в стране.

Также лидирующие позиции по спросу россиян на покупку недвижимости занимает Таиланд.

По мнению экспертов, повышенный спрос россиян на зарубежную недвижимость связан с высокой доходностью от инвестиций и возможностью получения вида на жительство (ВНЖ).

Ранее россиянам рекомендовали покупать золотые монеты в качестве инвестиции. Цена на драгметалл на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысила 7,3 тыс. рублей за 1 грамм.