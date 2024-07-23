Россияне смогут заработать больше на вкладах

Несколько крупнейших российских банков увеличат ставки по вкладам накануне очередного заседания ЦБ РФ, поскольку на нем ожидается ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает РБК .

Первыми на такой шаг пойдут ВТБ и МТС Банк. Ставки по вкладам в обоих финансовых учреждениях увеличатся с 23 июля. В дальнейшем поднять ставки по вкладам могут и другие финансовые учреждения России.

В ВТБ ожидается повышение ставки по вкладам на 0,5% и на 1% по накопительному счету, то есть до 19% годовых.

МТС Банк увеличит максимальную ставку по вкладам на 1,8%, то есть до 18%. Однако это коснется только тех инвестиционных продуктов, в которые нельзя вносить и с которых нельзя снимать деньги.

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке пройдет 26 июля 2024 года. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допускала, что показатель могут повысить больше чем на 1%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах. Он вступит в силу с 1 июля 2025 года.