Путин подписал закон о банковских вкладах для граждан, получающих соцподдержку

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах, он вступит в силу 1 июля 2025 года, сообщает РИА Новости .

Документ о создании в РФ институтов социального банковского вклада и социального банковского счета появился на сайте официальных правовых актов.

Он предусматривает для граждан, получающих меры соцподдержки, гарантированный доход по счетам и вкладам в рублях. Счет открывается банком — участником системы обязательного страхования вкладов на год, но его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки. Договор заключается на портале госуслуг.

На счет можно будет положить не более 50 тыс. рублей. Банк при этом установит свою максимальную процентную ставку. Проценты будут зачисляться на отдельный счет.

Кредитная организация не будет брать комиссию за социальный счет, использование карты «Мир» и переводы в пределах 20 тыс. рублей в месяц. Вклад можно будет пополнять до максимальной суммы, а также снимать оттуда деньги, но только частично.