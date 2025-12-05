Россияне с 8 декабря смогут переводить деньги за рубеж без ограничений

ЦБ РФ с 8 декабря снимет ограничения на перевод валюты за рубеж для россиян

Банка России с 8 декабря планирует разрешить переводить деньги за границу россиянам и жителям дружественных государств. На валютном рынке ситуация стала стабильной, сообщает пресс-служба регулятора.

Были отменены установленные ограничения на переводы иностранной валюты за границу для россиян и физических лиц-нерезидентов из дружественных государств.

При этом с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года будут работать некоторые лимиты. Так, работающие в РФ физлица-нерезиденты из недружественных государств могут отправлять за границу деньги только в размере зарплаты.

Переводить средства за рубеж для не работающих в РФ физлиц-нерезидентов из недружественных государств, юрлиц из подобных стран будет запрещено. Ограничение не затронет иностранные организации, которые контролируются российскими юридическими и физическими лицами.

