Россияне рассказали, в какой валюте предпочитают хранить сбережения

Большинство жителей России заявили, что сбережения следует хранить в рублях, в то время как иностранную валюту предпочитают представители старшего поколения, сообщает РИА Новости .

По данным опроса сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, 6 из 10 россиян уверены, что сбережения целесообразнее хранить в рублях. Иностранные валюты не так популярны: 37% респондентов допускают возможность накопления в долларах, 28% — в евро, а 23% — в юанях.

Однако за прошедший год уровень доверия к доллару вырос на 7 процентных пунктов. Рубль также укрепил свои позиции, прибавив 5 п. п. Европейская валюта получила больше поддержки, прибавив 4 п. п. В то же время число сторонников китайского юаня немного уменьшилось, потеряв 4 п. п.

Представители сильного пола гораздо чаще выражают доверие к доллару, евро и юаню, в то время как женщины больше доверяют рублю.

Кроме того, с возрастом растет число тех, кто предпочитает национальную валюту. Люди моложе 35 лет чаще выбирают доллар и евро, в то время как граждане в возрасте от 35 до 45 лет отдают предпочтение китайскому юаню.

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