Россияне подсели на потребкредиты

БКИ ОКБ: уровень закредитованности в России вырос на 6,5% в 2024 году

По итогам III квартала 2024 года у россиян выросли уровень закредитованности и задолженность перед банками, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на бюро кредитных историй (БКИ) ОКБ.

По данным обзора розничного банковского кредитования за III квартал 2024 года, к концу сентября количество розничных заемщиков достигло 49,3 млн человек, что на 2,8 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них лишь 40,6 млн граждан не имели кредитов в дефолте.

При этом за год число кредитов у граждан увеличилось на 6,5%. В среднем у каждого россиянина было по 2,28 кредита.

Согласно обзору БКИ ОКБ, показатель закредитованности в ипотечном кредитовании достиг самого низкого уровня за последнее время — 2,51, что на 0,2 ниже аналогичного периода прошлого года. В то же время наибольший уровень закредитованности наблюдается в сфере POS-кредитования — 3,31, что на 0,26 выше, чем в 2023 году.

Ранее в Госдуме предложили ввести «три дня на раздумье» для заемщиков. У россиян будет право отказаться от подписания договора в любой момент в период охлаждения. Соответствующее обращение направлено в адрес председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.