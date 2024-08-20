Россияне назвали размер комфортной для жизни зарплаты

48% жителей России считают, что размер достойной заработной платы составляет от 100 до 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос маркетплейса «Сравни».

19% респондентов считают достойной зарплатой сумму более 500 тыс. рублей. Для 18% достаточно и 100 тыс. рублей.

Около 69% опрошенных отметили, что выбирают профессию в зависимости от того, насколько она перспективная в плане роста зарплаты. Для 80% респондентов важно иметь высокий доход, чтобы дойти до определенного стандарта в жизни.

Ранее в НИУ ВШЭ сообщили, что россияне стали реже брать подработки. Одна из причин может заключаться в общем росте доходов.