В Высшей школе экономики объяснили, почему россияне не интересуются подработками

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Остапкович связал потерю мотивации россиян к подработкам с ростом доходов

Согласно данным Росстата, в 2023 году жители РФ брали минимум дополнительных рабочих смен за последние десять лет.

Остапкович на этот счет предположил, что высокие зарплаты вынуждают людей уделять больше времени работе, которая приносит основной доход.

«Сейчас такой тенденции (брать подработки — ред.) нет, люди, помимо доходов, еще получают хороший социальный пакет, особенно в обрабатывающей промышленности, на машиностроительных предприятиях», — пояснил эксперт.

По мнению Остапковича, на сегодняшний день многие россияне, действительно, не нуждаются в подработках.