Россияне мечтают о зарплате в 100 тыс рублей ради избавления от кредитов

Исследование показало, что каждый пятый житель РФ (21,9%) считает зарплату в 100 тыс. рублей в месяц минимальным доходом, позволяющем не зависеть от кредитов, сообщает РИА Новости .

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование в августе–сентябре текущего года. Были опрошены 3 тыс. человек старше 18 лет по всей стране.

19,4% респондентов думают, что ежемесячный доход должен быть выше 250 тыс. рублей. А 12,3% и 12,2% опрошенных назвали 150 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

При этом 65,2% респондентов сказали, что и при высокой зарплате полностью освободиться от кредитов нельзя. Например, 51% полагают, что не исключены непредвиденные ситуации в жизни, когда может понадобиться кредит.

В опросе люди отвечали, что означает кредит в их понимании. Можно было выбрать несколько вариантов. Так, 36,1% посчитали его жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом, с помощью которого можно купить нужную вещь сейчас, а не потом.