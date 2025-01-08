сегодня в 19:28

Россияне до 30 июня смогут рассчитываться картой «Мир» в Иране

Граждане России до 30 июня 2025 года получат возможность оплачивать покупки на территории Ирана картой с платежной системой «Мир». Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, пишет ТАСС .

Джалали раскрыл сроки завершения следующей фазы объединения финансовых систем двух стран. К середине 2025 года россияне получат возможность расплачиваться картами «Мир» за покупки и услуги на территории Исламской Республики, что станет важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

«Согласно графику, ко второму этапу (интеграции национальных платежных систем — ред.), на котором граждане России смогут совершать покупки с помощью своих банковских карт в Иране, мы перейдем в первой половине 2025 года», — рассказал Джалали.

В середине 2025 года ожидается запуск финального третьего этапа интеграции, который позволит держателям банковских карт из Ирана совершать платежные операции на территории России своими картами.

О том, что платежную систему «Мир» подключили к иранской системе Shetab, стало известно осенью 2024 года.