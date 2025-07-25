Россиянам станет выгоднее брать кредиты при пониженной ставке

сегодня в 18:37

Понижение ключевой ставки в стране может привести к увеличению показателя по кредитованию населения, сообщил доцент кафедры экономической теории факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин.

Он подчеркнул, что условия кредита должны улучшиться для большинства людей.

«Что приведет к увеличению экономической активности потребителей и инвесторов. Теперь брать кредит станет выгодней, но класть их на депозит — нет», — сказал Скалкин.

Днем в пятницу на заседании совета директоров ЦБ РФ было решено снизить ключевую ставку на 2 п. п., до отметки 18%. О последствиях понижения ключевой ставки ЦБ до 18% для экономики, бизнеса, курса рубля, читайте в материале РИАМО.