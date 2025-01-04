Россиянам станет сложнее получить автокредит в 2025 году

Жителям России будет сложнее получить автокредит в 2025 году. Банки будут запрашивать подтверждение дохода у людей, которые хотят приобрести машину в таком формате, рассказали RG эксперты.

Директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова сказала, что ЦБ РФ планирует ввести новую практику. Кредиты на сумму более 1 млн рублей выдавать только тем, кто может показать справку и подтвердить доход. Банкам нужно принять соответствующие меры для этого.

Начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш сказал, что средний размер кредита на машину равен 1,5 млн рублей. Следовательно, подтверждать доход придется большей части россиян, которые покупают машину, оформляя займ.

Ранее директор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев сказал, что автокредитование будет востребовано среди жителей РФ в 2025 году. Это возможно, несмотря на уменьшение количества выдаваемых кредитов на машины.