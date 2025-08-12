Россиянам станет недоступна доставка: чем обернется уход мигрантов с рынка

Доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета Александр Родионов рассказал, чем отзовется запрет губернатора города на Неве Александра Беглова на работу курьерами для мигрантов по патентам, сообщает «ФедералПресс» .

«Новые ограничительные меры петербургских властей, конечно, обусловлены общей ситуацией в стране. Мы не очень понимаем, какие в нынешнем положении могут быть последствия пребывания большого количества мигрантов в наших городах. Ведь все мы помним теракт в <...> „Крокусе“. Поэтому власти на всех уровнях безусловно боятся повторения подобных инцидентов. Я думаю, это главная причина», — отметил эксперт.

Второстепенной причиной является желание Смольного, чтобы все иностранцы, прибывшие в страну для работы, имели на это разрешительные документы. Так власти хотят навести порядок, мотивируя это заботой о безопасности граждан. В связи с этим и вводятся новые ограничительные меры, которые будут иметь как положительные, так и отрицательные стороны.

Например, для бизнеса это нововведение окажется невыгодным, так как на рынке резко упадет число желающих работать в такси и курьерами. А тем, кто остался, в условиях дефицита кадров придется платить больше. Стоит отметить, что в этих сферах дефицит наблюдался еще до введения этих ограничений, рынку требовались тысячи сотрудников.

В результате все эти издержки повлияют на конечную стоимость для потребителей. Затем соответственно подорожает и такси, и доставка курьером. Такой расклад безусловно станет плохой новостью для клиента, однако, по мнению Родионова, иногда приходится чем-то жертвовать ради безопасности.

Важно отметить, что отрасль доставки ежегодно росла на 30% и привлекала все больше и больше людей. В связи с нововведением эта тенденция начнет сходить на нет, а новые кадры придется привлекать по еще большей ставке. А услуги такси и доставки станут еще менее доступны населению.