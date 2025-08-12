Россиянам станет недоступна доставка: чем обернется уход мигрантов с рынка
Доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета Александр Родионов рассказал, чем отзовется запрет губернатора города на Неве Александра Беглова на работу курьерами для мигрантов по патентам, сообщает «ФедералПресс».
«Новые ограничительные меры петербургских властей, конечно, обусловлены общей ситуацией в стране. Мы не очень понимаем, какие в нынешнем положении могут быть последствия пребывания большого количества мигрантов в наших городах. Ведь все мы помним теракт в <...> „Крокусе“. Поэтому власти на всех уровнях безусловно боятся повторения подобных инцидентов. Я думаю, это главная причина», — отметил эксперт.
Второстепенной причиной является желание Смольного, чтобы все иностранцы, прибывшие в страну для работы, имели на это разрешительные документы. Так власти хотят навести порядок, мотивируя это заботой о безопасности граждан. В связи с этим и вводятся новые ограничительные меры, которые будут иметь как положительные, так и отрицательные стороны.
Например, для бизнеса это нововведение окажется невыгодным, так как на рынке резко упадет число желающих работать в такси и курьерами. А тем, кто остался, в условиях дефицита кадров придется платить больше. Стоит отметить, что в этих сферах дефицит наблюдался еще до введения этих ограничений, рынку требовались тысячи сотрудников.
В результате все эти издержки повлияют на конечную стоимость для потребителей. Затем соответственно подорожает и такси, и доставка курьером. Такой расклад безусловно станет плохой новостью для клиента, однако, по мнению Родионова, иногда приходится чем-то жертвовать ради безопасности.
Важно отметить, что отрасль доставки ежегодно росла на 30% и привлекала все больше и больше людей. В связи с нововведением эта тенденция начнет сходить на нет, а новые кадры придется привлекать по еще большей ставке. А услуги такси и доставки станут еще менее доступны населению.