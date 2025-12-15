Россиянам рассказали, во сколько обойдется приготовление салата «Оливье»

Компания «СПАР Миддл Волга» провела исследование, согласно которому продукты для любимого новогоднего салата «Оливье» в декабре станут дешевле на 5%, а цены на цитрусовые снизятся на 25%, сообщает Газета.ru .

Аналитики компании объясняют уменьшение стоимости салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой», произведенных из продуктов собственных брендов, падением цен на яйца (на 35%) и овощи (на 30%). Согласно их подсчетам, приготовление «Оливье» на четыре персоны в декабре обойдется в 354 рубля, а «Сельди под шубой» — в 324 рубля.

Специалисты прогнозируют традиционный рост интереса покупателей к готовым салатам в преддверии Нового года. В последние дни декабря отмечается значительное увеличение продаж отдельных позиций, достигающее 200% и более.

По данным 135 супермаркетов Spar и Eurospar в Центральном и Приволжском округах, в декабре продажи готовых «Оливье» и «Сельди под шубой» увеличиваются на 60% по сравнению с ноябрем. Наибольший скачок спроса ожидается во второй половине месяца: с 20 по 29 декабря — плюс 70%, 30 декабря — плюс 200%, 31 декабря — до плюс 650%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.