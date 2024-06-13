Россиянам рассказали, стоит ли торопиться с покупкой долларов и евро

Из-за повышенных спредов доллар и евро станут на долгое время непривлекательной валютой с точки зрения инвестиционной составляющей, заявил РИАМО аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

12 июня некоторые российские банки подняли курс на покупку наличных долларов после того, как Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под блокирующие санкции США.

«На наш взгляд, сейчас крайне не подходящее время для валютных операций, разумнее дать рынку устаканиться в течение недели-двух. Скорее всего, конкуренция банков за клиентов приведет к некоторому снижению спредов, также снизится спрос на валюту», — полагает эксперт.

С точки зрения инвестиционных операций евро и доллар, скорее всего, станут крайне непривлекательными валютами на долгое время из-за повышенных спредов: из-за фрагментации и более низкой прозрачности валютного рынка банковские спреды останутся повышенными, высказывает свое мнение Трифонов.