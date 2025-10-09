Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тыс рублей

Эксперт: для пенсии в 50 тыс рублей нужно зарабатывать около 230 тыс рублей

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок заявил, что россияне, чья зарплата на протяжении более 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам, могут рассчитывать на страховую пенсию в размере 50 тыс. рублей. В текущем году база составит примерно 230 тыс. рублей в месяц, сообщает ТАСС .

«Если мы говорим про обычную страховую пенсию, а не пенсии военнослужащих, то получить пенсию в размере 50 тыс. рублей достаточно сложно», — сказал Ляшок.

Он подчеркнул, что в 2025 году для пенсии в 50 тыс. рублей необходимо на протяжении 30 лет зарабатывать около 230 тыс. рублей в месяц или 2,759 млн рублей в год. При этом сумма каждый год продолжает увеличиваться.

Эксперт добавил, что в последние годы пенсии в России увеличиваются на уровень инфляции. Для ускорения темпов роста экономики потребуются дополнительные финансовые вливания из федерального бюджета, однако на данный момент он уже испытывает дефицит.

Ранее россиянам назвали размер пенсии при средней зарплате в 2026 году. В следующем году на пенсию выйдут женщины в возрасте 59 лет и мужчины 64 лет.

