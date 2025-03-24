Россиянам рассказали, почему сейчас выгодно покупать доллары

Заведующий лабораторией анализа институтов и финрынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал, что в данный момент выгодно покупать доллары. Но при их приобретении люди могут столкнуться с одной трудностью, сообщает Lenta.ru .

«Вопрос только в том: удастся ли вам совершить покупку», — отметил эксперт.

По словам Абрамова, в России есть недостаток долларов нового образца. Часто бывает так, что жители страны заходят в банк, а там нет наличной иностранной валюты.

В плане курса приобретать доллары выгодно, считает завлабораторией. Американская валюта пока стоит дешево.

Ранее экономист Олег Кузьмин допустил, что в 2025 году курс доллара вырастет до 103 рублей.