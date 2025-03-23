Экономист Кузьмин: курс стабилизируется не ниже 103 рублей за доллар

Глава аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин считает, что на укрепление рубля к доллару влияют большие продажи валюты экспортерами, значительные процентные ставки и надежда на действительное уменьшение геополитической напряженности, сообщает РИА Новости .

На текущей неделе официальный курс доллара от российского Центробанка максимально падал до 81,5 рубля. При этом в начале марта он был в районе 88-89 рублей.

Также специалист считает, что рубль не может уйти на показатель в 150 по отношению к доллару.

«Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 — при текущих нефтяных ценах», — сказал Кузьмин.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова рассказала, что курс рубля к доллару влияет на ценообразование товаров, но основные факторы — это баланс спроса и предложения, а еще множество других аспектов. импортные продукты с ограниченным сроком годности (овощи, фрукты, мясо, рыба и т. д.) чувствительны к колебаниям курса валют. В ближайшее время может быть уменьшение цен на эти товары.