Россиянам рассказали о самом эффективном способе накопить деньги

Согласно мнению специалиста, сберегательные счета и срочные банковские вклады обеспечивают надежный, хотя и небольшой доход. Они являются отличным вариантом для краткосрочных финансовых целей и формирования резервного капитала. Среди преимуществ Щербаченко выделил высокую ликвидность и почти нулевой риск потерь. Однако он предупредил, что в условиях высокой инфляции реальная доходность может быть отрицательной.

Государственные и корпоративные облигации способны предложить более привлекательную доходность по сравнению со сберегательными счетами, при этом сохраняя умеренный уровень риска. Долговые инструменты обеспечивают стабильный доход и могут стать отличным вариантом для формирования портфеля с активами, приносящими доход. Инвестиции в акции могут обеспечить высокий уровень прибыли на долгосрочной основе, подчеркнул эксперт.

Вложение средств в недвижимость может стать серьезным активом, позволяющим получать пассивный доход через аренду и предлагающим возможность увеличения капитала. Тем не менее, как отметил экономист, данный вид инвестирования требует больших первоначальных затрат и обладает меньшей ликвидностью по сравнению с другими активами.

Также пенсионные фонды и криптовалюты представляют собой альтернативные инструменты для накопления средств.

«Пенсионные фонды и пенсионные накопительные программы могут предложить налоговые льготы и стабильный накопительный эффект. Это долгосрочный инструмент, который помогает обеспечить финансовую независимость на пенсии», — пояснил Щербаченко.