Россиянам рассказали о графике выходных в 2026 году

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, из которых 81 еще впереди, сообщает «ФедералПресс» .

В 2026 году будет 247 рабочих дней — столько же, сколько в 2025-м. Выходных и праздничных дней предусмотрено 118, из них 81 остается до конца года.

«За 2026 год суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. При этом 118 дней будут выходными/праздничными. Совокупное число оставшихся по состоянию на сегодняшний день выходных/праздничных дней составляет 81, то есть еще около 69% выходных/праздничных дней ожидают россиян впереди», — поделился Балынин.

До конца года предусмотрены четыре нерабочих праздничных дня: 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Выходной с воскресенья 4 января перенесен на четверг 31 декабря. Россиян ждут три периода по три выходных подряд: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня, а также выходной в среду 4 ноября.

«Хочу также отметить и следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся по 10 января 2027 года (воскресенье). Важно отметить, что если сотрудник весь месяц отработал полностью, то на размер оплаты труда наличие праздничных и выходных дней никак не повлияет», — рассказал экономист.

По его словам, зарплата рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в месяце. В 2026 году при пятидневной неделе не будет ни одного шестидневного рабочего периода подряд.

