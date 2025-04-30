Россиянам рассказали, на какой срок выгоднее всего открыть вклад в банке

С начала года ставки по депозитам снижаются, поэтому сейчас оптимальным решением будет открывать вклад на 6 или 9 месяцев. Так у россиян получится приумножить свои накопления, заявил заместитель президента-председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. Об этом сообщает РБК .

В конце прошлого года ставки по вкладам выросли до рекордных показателей в 24-25%. Однако в I квартале 2025 года они стали снижаться. Активное падение фиксируется по краткосрочным депозитам (до полугода).

По данным ежедневного индекса FRG100, на 30 апреля средняя ставка в 85 крупнейших кредитных организациях по вкладам сроком на один год на сумму от 100 тыс. руб. составляет 16,30% годовых, на 6 месяцев — 17,46%, на 3 месяца — 17,38%.

Охорзин считает, что сейчас самое время разместить свободные средства в сберегательные продукты. Он уточнил, что выгоднее всего открывать вклад на 6 или 9 месяцев. Это поможет гражданину получить оптимальную доходность.

Также эксперт утверждает, что можно разбить сумму вкладов на несколько сроков для фиксации высокого дохода.

Ранее стало известно, что средний размер вклада у россиян увеличился на 18,5%. Он составил 413,7 тыс. рублей.