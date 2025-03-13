Россиянам рассказали, какие профессии будут востребованы через 5 лет

Эксперт: связанные с «цифрой» профессии будут самыми востребованными к 2030 году

Современный рынок труда претерпевает серьезные изменения, и к 2030 году наиболее востребованными станут профессии, связанные с цифровыми технологиями, медициной, экологией и автоматизацией. Об этом сообщила РИАМО HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Цифровизация затрагивает все сферы жизни, и специалисты в IT, digital-маркетинге, анализе данных и разработке программного обеспечения будут особенно ценны. Одновременно с этим стремительное развитие автоматизированных систем приводит к сокращению ручного труда, что делает инженеров-робототехников, специалистов по искусственному интеллекту и автоматизированным системам управления незаменимыми в различных отраслях.

Еще одной ключевой тенденцией становится экологическая устойчивость. Изменения климата и нарастающие экологические проблемы увеличивают спрос на экологов, инженеров-экологов, специалистов по возобновляемым источникам энергии и управлению отходами.

«Сфера медицины также продолжит активно развиваться. Старение населения и внедрение передовых медицинских технологий повысят потребность в квалифицированных врачах, биоинженерах, специалистах по персонализированной медицине и телемедицине», — сказала Зеленкова.

При этом, несмотря на автоматизацию, сфера услуг остается значимой. Компании продолжают ценить специалистов, которые умеют выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами. Навыки управления клиентским опытом, организации мероприятий и работы в туризме по-прежнему будут востребованы, а гибкие навыки (soft skills) станут важным преимуществом в конкурентной среде.

Топ-5 профессий будущего

«В ближайшем будущем на рынке труда особенно востребованными станут специалисты в сфере IT и цифровых технологий. Программисты и разработчики, работающие в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и кибербезопасности, будут играть ключевую роль в развитии технологий. Также возрастет спрос на аналитиков данных, специалистов по машинному обучению, IT-архитекторов и DevOps-инженеров. Помимо этого, востребованными останутся UX/UI-дизайнеры и разработчики виртуальной реальности, которые создают удобные и интуитивно понятные цифровые продукты», — отметила эксперт.

Инженерные специальности также будут занимать прочные позиции. Особенно ценными станут инженеры-робототехники, инженеры-строители, способные работать с «умными» зданиями и экологическими технологиями, а также инженеры-экологи и специалисты по альтернативной энергетике, разрабатывающие решения для устойчивого будущего.

Сфера медицины и биотехнологий продолжит стремительно развиваться. Врачи, специалисты в области генетики, биоинженеры и разработчики новых медицинских технологий будут востребованы в условиях стремительного развития персонализированной медицины. Также возрастет потребность в фармакологах, работающих над инновационными методами лечения и созданием новых лекарств.

«Экологические вопросы становятся все более значимыми, и специалисты по устойчивому развитию займут важное место на рынке труда. Экологи, природоохранные инженеры, специалисты по переработке отходов и управлению водными ресурсами, а также эксперты по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) будут играть ключевую роль в решении глобальных проблем экологии», — добавила Зеленкова.

Цифровой маркетинг и контент также останутся перспективными направлениями. Digital-маркетологи, SMM-специалисты, контент-менеджеры и сценаристы для цифровых платформ, а также аналитики в области маркетинга и нейромаркетинга будут необходимы компаниям, работающим в условиях цифровой экономики и меняющегося поведения потребителей.

Кроме прочего, эти специальности будут наиболее высокооплачиваемыми не только в России, но и в мире. Учитывая дефицит таких кадров на рынке и стремление компаний всеми способами привлечь самые талантливые кадры, выпускников этих направлений ждут выгодные и приятные условия работы.