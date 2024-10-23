Россиянам рассказали, как защитить накопления от инфляции
В России в 2022 году уровень инфляции достиг 17%, в 2023 снизился до 5-6%, а в 2024 снова ожидается повышение на 6-7%. При таких колебаниях сложно накопить значительные суммы. Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков поделился способами защиты накоплений от инфляции, сообщает RuNews24.ru.
Эксперт утверждает, что хранение 500 тыс. рублей «под подушкой» не защитит их от обесценивания.
Первый его совет — открыть высокодоходные сберегательные счета с процентной ставкой 7-8% годовых. Это не отменит инфляции, но поможет сохранить капитал. Второй шаг — инвестиции на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи исторически показывает рост на 15% в год. Следует выбирать акции компаний с сильными финансовыми показателями.
Недвижимость также является надежным активом, который может приносить доход и защитить от инфляции, добавил Ходченков. Начать можно с аренды или партнерств.
Эксперт посоветовал регулярно откладывать деньги, даже небольшие суммы. Применяя сложный процент, за 5 лет можно накопить более 700 тыс. рублей, откладывая 10 тыс. в месяц под 8% годовых.
Диверсификация активов — еще один ключевой момент. Распределение средств между акциями, облигациями, недвижимостью и криптовалютами снизит риски, заявил Ходченков.
«Накопления на счете — это хорошо, но грамотные инвестиции и планирование помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Пускай ваши деньги работают на вас, а не наоборот», — заключил эксперт.