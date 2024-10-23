Россиянам рассказали, как защитить накопления от инфляции

Эксперт Ходченков: хранение денег «под подушкой» не защитит их от обесценивания

В России в 2022 году уровень инфляции достиг 17%, в 2023 снизился до 5-6%, а в 2024 снова ожидается повышение на 6-7%. При таких колебаниях сложно накопить значительные суммы. Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков поделился способами защиты накоплений от инфляции, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт утверждает, что хранение 500 тыс. рублей «под подушкой» не защитит их от обесценивания.

Первый его совет — открыть высокодоходные сберегательные счета с процентной ставкой 7-8% годовых. Это не отменит инфляции, но поможет сохранить капитал. Второй шаг — инвестиции на фондовом рынке. Индекс Мосбиржи исторически показывает рост на 15% в год. Следует выбирать акции компаний с сильными финансовыми показателями.

Недвижимость также является надежным активом, который может приносить доход и защитить от инфляции, добавил Ходченков. Начать можно с аренды или партнерств.

Эксперт посоветовал регулярно откладывать деньги, даже небольшие суммы. Применяя сложный процент, за 5 лет можно накопить более 700 тыс. рублей, откладывая 10 тыс. в месяц под 8% годовых.

Диверсификация активов — еще один ключевой момент. Распределение средств между акциями, облигациями, недвижимостью и криптовалютами снизит риски, заявил Ходченков.

«Накопления на счете — это хорошо, но грамотные инвестиции и планирование помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Пускай ваши деньги работают на вас, а не наоборот», — заключил эксперт.