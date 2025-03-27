Россиянам рассказали, как выбраться из порочного круга бедности

Многие россияне сталкиваются с тем, что зарплаты едва хватает на еду, оплату коммунальных услуг и кредитов. Эксперты в сфере психологии и финансов рассказали, почему так происходит и как выйти из замкнутого круга нехватки денег, сообщает RuNews24.ru .

Помимо объективных причин, таких как фиксированная зарплата и инфляция, постоянная нехватка средств зачастую связана с неграмотным финансовым поведением. В первую очередь это чрезмерное увлечение кредитами и займами — в итоге на погашение процентов уходит значительная часть дохода, отметил экономист Павел Штанов.

Если денег не хватает, он посоветовал найти подработку или более высокооплачиваемую работу. Чтобы «выбраться из бедности», также необходимо завести привычку финансового планирования — составлять бюджет, вести учет доходов и расходов, рекомендует эксперт.

По его мнению, обрести денежную свободу можно только тогда, когда человек изменить свое мышление и финансовое поведение.

В свою очередь психолог Майя Голубева отметила, что к лишим тратам приводят спонтанные покупки из-за стресса или скуки, а также низкая самооценка, постоянное сравнение себя с другими и стремление жить так же роскошно, как они.

«Парадоксально, но бедность может привести к расточительности. Человек боится, что деньги закончатся, и тратит их, чтобы не поддаться этому страху», — отметила Голубева.

Психолог посоветовала всегда, прежде чем купить что-то, задавать себе вопрос: «А действительно ли мне это нужно?».